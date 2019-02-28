На Камчатке появится первый многофункциональный центр для бизнеса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Первый центр для поддержки предпринимателей "Мой бизнес" в формате "одного окна" откроется в марте на Камчатке, сообщил в четверг губернатор края Владимир Илюхин в инвестиционном послании членам правительства, депутатам и бизнес-сообществу региона.

"Для доступа по принципу "одного окна" в марте начнет работать центр "Мой бизнес", который объединит в себе все объекты инфраструктуры поддержки. Это фонды и центры: поддержки предпринимательства, инноваций социальной сферы, кластерного развития, поддержки экспорта, центр оказания услуг и т. д. Предприниматель должен получать все услуги на одной площадке с использованием электронных сервисов и CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с клиентами - прим. ТАСС)", - сказал Илюхин.

В качестве положительного примера работы по поддержке бизнеса губернатор привел помощь регионального Центра поддержки экспорта предпринимателю из Соболевского района, выращивающему на "дальневосточном гектаре" иван-чай.

"Кроме торговой марки для предпринимателя был разработан сайт на иностранных языках и определены рынки сбыта продукции. В результате на Камчатке появился экспортный вариант экологичной продукции, в которой заинтересованы отечественные и иностранные покупатели. Такая концепция в полной мере соответствует поручению президента в части производства и продвижения новых бизнесов под брендом чистой зеленой продукции", - сказал Илюхин.

Он поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления региона определить потенциальные экспортно-ориентированные продукты и услуги, разработать инструменты для поддержки новых экспортеров и максимально использовать предпринимательскую инициативу в этом направлении.