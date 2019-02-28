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Прибыль от международного бизнеса Сбербанка в 2018 году сократилась до 10,8 млрд рублей

За 2017 год этот показатель составлял 32,7 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прибыль до налогообложения от международного бизнеса Сбербанка сократилась за 2018 год в три раза, до 10,8 млрд рублей. Соответствующие данные приведены в годовом отчете кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

За 2017 год прибыль до налогообложения от международного бизнеса Сбербанка составляла 32,7 млрд рублей.

Ранее глава банка Герман Греф заявлял, что Сбербанк намерен сокращать присутствие в Европе и развивать его в Казахстане и Белоруссии.

Теги
БелоруссияКазахстанРоссияГреф, Герман Оскарович
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