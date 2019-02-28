Кабмин рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Что и как будет меняться в 2019 году

Повышение пенсионного возраста. Что и как будет меняться в 2019 году

Поправки вносятся в закон "О государственной социальной помощи". "В целях осуществления социальной доплаты к пенсии законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации", - говорится в сообщении кабмина.

Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

Другие законопроекты

В повестке дня заседания правительства значатся еще шесть законопроектов. Один из них предполагает изменения в части регулирования обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Документ устанавливает возможность использовать при производстве лекарственных препаратов для ветеринарного применения фармацевтических субстанций, включенных в государственный реестр лекарственных средств и предназначенных для производства лекарственных препаратов для медицинского применения.

Еще один законопроект предполагает снижение для предприятий оборонно-промышленного комплекса с 3 млрд рублей до 750 млн рублей минимального объема инвестиций, при котором реализация проекта возможна по специальному инвестиционному контракту с РФ, регионом или муниципальным образованием.

Члены правительства рассмотрят и поправки в закон о техническом регулировании. В действующем законодательстве в области технического регулирования отсутствуют механизмы признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что затрудняет своевременное изъятие из обращения опасной и незаконно выпущенной в обращение продукции. Предлагаемые законопроектом новеллы будут способствовать предотвращению незаконного обращения продукции, обеспечению защиты потребительского рынка от возможного ущерба людям, связанного с приобретением фальсифицированной продукции.

Поправки в закон о недрах, также включенные в повестку заседания кабмина, уточняют права недропользователей в отношении отходов недропользования. Пользователям недр на период действия лицензии будет предоставлено право добывать полезные ископаемые и полезные компоненты из отходов недропользования, а также использовать эти отходы для собственных производственных и технологических нужд. Также для вовлечения отходов недропользования в освоение с целью добычи или извлечения полезных ископаемых и полезных компонентов законопроектом предлагается с 1 января 2020 года установить при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду коэффициент 0 при извлечении из отходов недропользования полезных ископаемых и полезных компонентов.

Кабмин рассмотрит и поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части пресечения незаконной реализации входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и документов, дающих право на их получение, а также реализации поддельных билетов на матчи этого чемпионата и соответствующих документов. Также правительство обсудит проект закона о ратификации протокола к Конвенции между РФ и Австрией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Протокол был подписан 5 июня 2018 года в Вене.