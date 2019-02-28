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Северный Кавказ

В Дагестане прорабатывается вопрос создания трех гидроузлов на приграничной реке Самур

В Дагестане находится самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе - Чиркейская ГЭС

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана прорабатывают вопрос создания трех гидроузлов на приграничной с Азербайджаном реке Самур. Об этом в четверг заявил председатель правительства республики Артем Здунов в ходе выступления на сессии в региональном парламенте.

"В части развития малой генерации... совместно с "Русгидро" у нас сформирована дорожная карта. Прорабатывается вопрос строительства трех средних гидроузлов на территории реки Самур", - сказал Здунов.

В Дагестане находится самая мощная, по данным "Рсугидро", гидроэлектростанция на Северном Кавказе - Чиркейская ГЭС с мощностью 1000 МВт. В прошлом году сообщалось, что она установила рекорд по выработке за последние 15 лет. Чиркейская ГЭС расположена на реке Сулак у поселка Дубки в Буйнакском районе республики.

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