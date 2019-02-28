В США оштрафовали TikTok на $5,7 млн за видео с детьми

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала социальную сеть TikTok на $5,7 млн. Об этом сообщается в релизе на сайте ведомства.

Согласно жалобе, поданной минюстом США по поручению комиссии, соцсеть обвиняется в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA). Согласно закону сайты и интернет-сервисы должны получить разрешение родителей, прежде чем собирать персональную информацию детей до 13 лет. Отмечается, что штраф в $5,7 млн является самым большим в истории подобных дел.

"В жалобе утверждается, что операторы Musical.ly (приложение, которое было закрыто и объединено с TikTok в 2018 году - прим. ТАСС) нарушили COPPA, так как не смогли уведомить родителей о сборе и использовании персональной информации пользователей младше 13 лет, не получили согласие родителей перед таким сбором и использованием, а также не удалили личную информацию по просьбе родителей", - говорится в релизе.

Помимо создания и распространения коротких музыкальных видео, в TikTok можно общаться с другими пользователями в комментариях и личных сообщениях. Как отмечает Федеральная торговая комиссия, учетные записи в приложении были общедоступными по умолчанию, это означает, что другие пользователи могли просматривать биографию, имя, фотографию и видео в профилях детей. Согласно полученной информации, взрослые пытались связаться с детьми через приложение. Также отмечается, что до октября 2016 года сервис позволял находить других пользователей в радиусе до 80 км.

Комиссия также потребовала от соцсети удалить все видеоролики, загруженные детьми младше 13 лет.

TikTok - соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. По данным CNBC, приложение насчитывает более 500 млн пользователей из 150 стран.