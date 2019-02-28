РБК: ретейлер Next уходит с российского рынка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Британские торговые сети Next и Next kids прекратят свою работу в России. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По данным издания, из-за девальвации рубля компаниям с 2015 года не удается держать достаточный уровень прибыльности на российском и украинском рынках.

Как сообщила РБК директор департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова, было получено официальное уведомление о закрытии торговых точек сети Next, которые расположены в торговых центрах Vegas. Она отметила, что закрытие планируется в первом полугодии 2019 года, однако точные даты не названы.

В издании напомнили, что среди других британских марок, покинувших Россию в 2014-2015 годах на фоне кризиса, были River Island, New Look и Laura Ashley. Самое резкое снижение российского рынка одежды, обуви и аксессуаров было зафиксировано в 2015 году, когда, по данным Fashion Consulting Group, он сократился на 9%.

Торговая марка Next была основана в 1982 году и сейчас под брендом работает более 500 магазинов в Великобритании и еще 200 в 40 странах мира. В России сейчас работает 24 магазина.