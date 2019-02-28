Дальний Восток представил в Хельсинки свой инвестиционный потенциал финскому бизнесу

ХЕЛЬСИНКИ, 28 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный округ РФ представил в Хельсинки свой инвестиционный потенциал компаниям из Финляндии. Об этом сообщило в четверг Торговое представительство России в Финляндии.

В семинаре, состоявшемся в торгпредстве, приняли участие представители финского бизнеса из различных отраслей - машиностроения, лесопромышленного комплекса, судостроения, логистики.

"Дальний Восток предлагает выгодные условия для инвестирования, запуска и реализации инвестпроектов. С помощью преференциальных режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток можно получить налоговые льготы и административную поддержку", - указал, выступая на мероприятии, инвестиционный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Василий Грудев.

"Такой возможностью уже воспользовались инвесторы из Китая, Японии, Республики Кореи, Австралии, Сингапура, Литвы и других стран. К сожалению, пока для финских предпринимателей Дальний Восток остается незнакомой территорией, но уверен, что ситуация может измениться", - добавил он. В частности, пояснил Грудев, для компаний в регионе действует благоприятный налоговый режим: например, в течение первых пяти лет подоходный налог и налог на имущество равны нулю.

Он отметил, что только в прошлом году на Дальний Восток привлечено более 838 млрд рублей частных инвестиций в 101 инвестиционный проект, начата реализация более 20 "знаковых" проектов. В лесную отрасль пришел сингапурский консорциум KGK Sudima, к реализации проектов в сельскохозяйственной сфере приступили вьетнамский инвестор TH Group, австралийская компания KANGROW и другие.

По словам Грудева, в рамках деловой программы визита делегации Агентства Дальнего Востока в Финляндию также состоялся ряд переговоров с представителями профильных финских компаний и организаций, ориентированных на сотрудничество с Россией.