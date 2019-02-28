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Обновлено 

S&P повысило рейтинги Evraz до "ВВ+" с "ВВ"

Прогноз по рейтингам был изменен на "стабильный" с "позитивного"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочные рейтинги Evraz в иностранной и национальной валютах до "ВВ +" с "ВВ-", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингам был изменен на "стабильный" с "позитивного".

"Повышение рейтингов отражает наши ожидания, что Evraz будет придерживаться кредитных показателей в соответствии с нашим рейтингом "ВВ+", по крайней мере ближайшие два года с учетом соотношения FFO к долгу выше 45% и соотношением долга к EBITDA на уровне около 1,5х", - говорится в сообщении.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году компания произвела 13,02 млн т стали. Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (30,5%), Александр Абрамов (20,69%) и Александр Фролов (10,33%).

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