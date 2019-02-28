Не освоенные в 2018 году 4,8 млрд рублей из ФЦП вернутся в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Республика Крым получит из федерального бюджета 4,8 млрд рублей, не освоенные при реализации федеральной целевой программы развития региона в 2018 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Ранее пресс-служба минфина региона сообщала журналистам, что ФЦП в республике в 2018 году исполнена на 93%, или на 64,9 млрд рублей.

"Нам будут доведены из федерального бюджета эти же деньги на эти же цели по ранее заключенным контрактам. Все объекты будут достроены", - сказал Кабанов и уточнил, что в 2018 году при реализации ФЦП не были освоены 4,8 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера, в частности, не в полном объеме в прошлом году были освоены средства при реконструкции разделительных дамб Сакского лечебного озера под обустройство передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей (117,6 млн рублей), и при реконструкции детсада "Ягодка" в селе Лечебное Белогорского района (63 млн рублей). Также не были освоены 40 млн рублей при реставрации здания "Дачи Стамболи" в Феодосии.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ.

Главными объектами финансирования являются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты, в том числе Крымский мост, трасса "Таврида", объекты энергетики, образования и здравоохранения. В сентябре 2018 года постановлением правительства РФ программа по развитию Крыма и Севастополя продлена до 2022 года, а ее финансирование выросло на 40 млрд - до 877,8 млрд рублей.