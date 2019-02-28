Объем безналичных платежей в Дагестане в 2018 году вырос в 1,5 раза

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем безналичных платежей в Дагестане по итогам прошлого года увеличился в полтора раза, рост составил 4 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Артем Здунов, выступая с ежегодным отчетом в Народном Собрании республики в четверг.

"Совместно со Сбербанком реализуется проект "Безналичный Дагестан". Это позволило увеличить объем безналичных операций с использованием карт [в республике] в полтора раза - на 4 млрд рублей", - сказал Здунов.

Основной рост, как сообщили ТАСС в правительстве региона, произошел в сфере розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению.

Ранее управляющий дагестанским отделением Сбербанка Дмитрий Артемов сообщал, что в 2018 году по проекту "Безналичный Дагестан" у региона имеются "позитивные сдвиги". По его словам, "существенный прорыв зафиксирован по итогам 2018 года в оплате платных медицинских услуг и образовательных программ".

Сотрудничество Дагестана и Сбербанка

В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме глава Дагестана Владимир Васильев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве. Основные задачи документа - решение социально-экономических вопросов, реализация приоритетных проектов, федеральных и региональных программ.

В августе 2018 года сообщалось, что правительство Дагестана и Сбербанк с целью стимулировать безналичную форму расчетов в республике запустят совместную программу "Безналичный Дагестан", которую на первом этапе опробуют в 4 крупнейших городах региона. Сообщалось, что пилотными территориями проекта станут города Махачкала, Хасавюрт, Дербент и Каспийск, на которые приходится более 50% объема наличности. Следующим этапом программы станет подключение остальных городов и районов республики.

Кроме того, сообщалось, что запланирован перевод общественного транспорта на безналичную оплату проезда, развитие системы безналичной оплаты в организациях ЖКХ и медучреждениях.

По данным правительства республики, Дагестан находится в лидерах по объему наличного денежного оборота среди регионов РФ. Банковская система республики насчитывает более 120 кредитно-кассовых учреждений, около 90 дополнительных офисов, около 30 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и филиалов и одно представительство кредитной организации другого региона.

Сбербанк является основным банковским институтом Дагестана, отмечают в правительстве республики. Доля на рынке кредитования физических лиц составляет около 60%, более 75% жителей региона доверяют свои финансы этому банку.