Кабмин определил новые виды критически важной продукции автопрома для локализации в РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ определило новые виды высокотехнологичной продукции автомобильной промышленности, локализация производства которых имеет критическое значение в среднесрочной перспективе. Как говорится в распоряжении кабинета министров, соответствующие изменения внесены в Стратегию развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению, в перечень включены разработки технологий и ключевых компонентов для гибридных, электрических, подключаемых, беспилотных, а также газомоторных автомобилей.

Внедрение в России уникальных технологий и продуктов, является основным требованием для заключения специнвестконтрактов нового формата (СПИК 2.0), говорил ранее министр промышленности РФ Денис Мантуров. При этом наличие у компании СПИКа будет условием получения господдержки с 2019 года.