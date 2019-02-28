Индийские потребители начали получать умные газовые счетчики с технологией интернет вещей

ТАСС, 28 февраля. Индийская сбытовая компания Indraprastha Gas Limited (IGL) и телекоммуникационная Tata Communications запустили совместный пилотный проект по установке умных газовых счетчиков в домах Дели для учета использования газа с помощью технологий интернета вещей, сообщается в совместном пресс-релизе.

На первом этапе компания IGL установила 5 тыс. умных газовых счетчиков. Сами счетчики оснащены датчиками IoT и имеют сверхнизкое энергопотребление. Их можно будет устанавливать независимо от основного источника питания, на срок до 10 лет службы встроенной батареи.

Новые счетчики позволят клиентам более точно отслеживать использование газа в режиме реального времени в рамках предоплаченного лимита. Компании в свою очередь это позволит повысить операционную эффективность.

Технология также позволит упростить расчетные операции и решить проблему неправильно выставленных счетов, а также подделки счетчиков.