Эксперты предложили объединить Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Эксперты выступили с предложением объединить Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Пенсионный фонд России (ПФР) в единый институт, а отчисления сделать персонифицированным, позволив гражданам самостоятельно решать, какой процент отчислять на то или иное страхование. Дискуссия о необходимости проведения реформ, которые отражены в докладе, подготовленном по заказу Центра стратегических разработок, прошла в четверг в Высшей школе экономики.

Авторами доклада стали член координационного совета экспертной группы "Европейский диалог", профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер, проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Александр Сафонов, заведующий Центром правового обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Воронин. С точки зрения авторов подготовленного по заказу Центра стратегических разработок доклада система обязательного социального страхования в России нуждается в серьезных институциональных изменениях, которые касаются роли государства и негосударственных субъектов в этой сфере.

"За более чем 20 лет своего существования система социального страхования в стране так и не сложилась. Есть фрагменты, но системы как таковой нет. В докладе мы предлагаем эту систему наконец построить", - сказал Гонтмахер в четверг во время дискуссии в Высшей школе экономики.

Он добавил, что авторы доклада предлагают объединить в единую структуру три существующих в РФ фонда социального страхования - ПФР, ФСС и ФОМС. "Для того, чтобы была ясная и понятная система, мы действительно предлагаем создать единый фонд социального страхования. Также сделать единый тариф на отчисления, но чтобы он был персонифицирован в отношении каждого конкретного застрахованного. По нашему мнению, с человеком, который приходит в систему обязательного социального страхования, должен заключаться индивидуальный договор с точки зрения того, что ему предлагаются некие опции в зависимости от его желаний и возможностей", - отметил Гонтмахер.

Он пояснил, что внутри такого персонифицированного тарифа застрахованный сможет сам выбрать, сколько на какое страхование ему отчислять. "Человек может делать сам некую структуру. Я, например, больше заинтересован в пенсионном обеспечении, значит из этих условно 30% 27% я желаю, чтобы было на пенсию, тогда на ОМС пойдет меньше. Кто-то, наоборот, заинтересован больше в том, чтобы у него было лучше страхование ОМС, чем пенсионное", - сказал эксперт.

По его словам, при создании такой системы россияне будут более активны в отношении своих отчислений. "Мы сейчас много говорим о том, что люди не включены в систему страхования. В таком виде страхование может в себя включить много активных людей", - подчеркнул Гонтмахер.

История вопроса

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме 2018 года, сообщила о рассмотрении вопроса по объединению трех государственных внебюджетных фондов в 2018 году. По ее словам, этот вопрос обсуждали Счетная палата с Минфином. Она подчеркнула, что по опыту большинства аналогичных институтов в мире объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности. В свою очередь, комментируя подобное предложение, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что объединение трех фондов приведет к потере специалистов и ресурсов.

В декабре 2018 года Голикова дала поручение Минтруду, ПФР, ФСС и ФОМС внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов в первом квартале 2019 года.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года сообщил ТАСС, что ПФР рассматривается два варианта: казенное учреждение со своими особенностями и некая форма негосударственного учреждения, тоже со своими особенностями. Пока эти предложения не внесены, они находятся на завершающей стадии. Концептуальное предложение в правительство будет внесено до 1 апреля.