"Нафтогаз" заявил о намерении начать процедуру взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" заявила о намерении начать процедуру поиска и принудительного взыскания активов российского "Газпрома" в юрисдикции Люксембурга на основании решений Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила в четверг пресс-служба украинской компании.

"Взыскиваем [активы] посредством принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах", - сообщила компания в Facebook. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал ранее, что компания готовит новые судебные иски против российского "Газпрома" в рамках взыскания активов на основании решений Стокгольмского арбитража.

Разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на транзит и поставку газа на Украину длились с 2014 года. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,5 млрд за недопоставку газа по транзиту. "Газпром" оспаривает решения арбитража в апелляционной инстанции.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания этой суммы с "Газпрома" через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. В январе 2019 года суд кантона Цуг (Швейцария) отменил свое постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По словам Витренко, компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ранее уведомили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке (аресте) акций, которые принадлежат "Газпрому", поскольку акции выпущены в документарной форме и у них таких акций нет.

В "Нафтогазе" также заявляли, что украинская сторона ожидает решения суда Техаса, в котором компания требует от ответчиков раскрыть информацию об иностранных активах "Газпрома". Ранее аналогичное требование уже удовлетворил федеральный суд в Нью-Йорке, обязав компании GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York предоставить такие данные.