BMW и Daimler объединяют усилия в разработке беспилотных систем управления

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Немецкие автоконцерны BMW и Daimler подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки систем беспилотного управления автомобилей. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе компании Daimler.

"Следуя концепции развития нашей компании, мы решили объединить усилия двух технологических лидеров, - заявил член совета управляющих BMW Клаус Фрёлих. - Совместное использование ключевых технологий двух компаний позволит усилить нашу инновационную мощь и ускорит распространение данной технологии [систем автономного управления]".

"Разработка системы беспилотного управления автомобилем является на данный момент одним из самых революционных направлений деятельности нашего концерна, и вся компания Daimler сосредоточена на работе в данной сфере, - считает член совета управляющих Daimler Ула Келлениус. - В совместной работе с нашими партнерами мы хотим существенно улучшить технологию беспилотного управления и сделать ее безопасной для использования на дорогах".

Также отмечается, что компании будут работать над развитием технологий следующего поколения вплоть до уровня SAE Level 4, который не требует участия человека в процессе вождения. Кроме того, немецкие автоконцерны намерены создать систему помощи водителю при управлении транспортным средством. По словам Фрёлиха, технологии выйдут на рынок к середине 2020 года.

Ранее сообщалось, что автоконцерны BMW и Daimler потратят более $1,13 млрд на объединение своих каршеринговых проектов, станций зарядки электромобилей, а также сервисов паркинга и смешанных перевозок. Совместная клиентская база обеих компаний в сфере транспортных услуг уже насчитывает более 60 млн человек.

Немецкие автогиганты

BMW - немецкий автопроизводитель, основанный в 1916 году. Штаб-квартира компании находится в баварском Мюнхене. Оборот BMW в 2017 году составил почти €99 млрд. В концерне работает около 130 тыс. сотрудников, что делает его одним из крупнейших предприятий ФРГ. В 2016 году с конвейеров BMW сошли почти 2,4 млн транспортных средств. BMW производит не только автомобили одноименной марки, но и такие авто, как Mini и Rolls-Royce.

Daimler - зарегистрированный в ФРГ производитель транспортных средств. Основан в 1890 году, штаб-квартира в городе Штутгарт. Оборот компании в 2018 году составил €167,4 млрд, а годом ранее Daimler занял 29 строчку в списке крупнейших мировых производителей журнала Forbes. В компании работают около 299 тыс. человек. Самой известной маркой производителя остается Mercedes-Benz: еще в 1926 году произошло слияние Daimler Motoren с компанией знаменитого инженера Карла Бенца.