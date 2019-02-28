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Греф прогнозирует "хорошие" выплаты по дивидендам Сбербанка

Решение по ним будет принято в апреле, сообщил глава кредитной организации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Решение по объему дивидендов Сбербанка за 2018 год будет принято в апреле, выплаты будут "хорошие", сообщил глава кредитной организации Герман Греф в ходе телеконференции с аналитиками.

"Решение по выплате дивидендов принимается в апреле. Мы идем в соответствии с планом, я думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам", - сказал Греф.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 год выросла на 11,1% по сравнению с показателем предыдущего года и достигла 831,7 млрд рублей.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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