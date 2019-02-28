Глава ФСС предложил закладывать в бюджет внебюджетных фондов по 2 млрд на исследования

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Бюджеты Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) должны включать 1,5-2 млрд рублей на исследования. Об этом сообщил в четверг глава ФСС Андрей Кигим на дискуссии на тему обязательного социального страхования в РФ в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"Я жалею о том, что сегодня, защищая бюджет в Минфине, мы не закладываем в каждом фонде хотя бы по 1,5-2 млрд рублей на исследования. Исследования медицинские, исследования структуры человеческого капитала, будущего рынка труда, а ведь каждый фонд должен был такие деньги заложить", - сказал Кигим.

По его словам, на ближайшие три-четыре года для реформирования социальной сферы стоило бы заложить серьезные деньги на проведение подобных исследований, и фонды могли бы быть заказчиками, а институты Российской академии наук - постановщиками задач.

В рамках дискуссии эксперты предложили объединить ФСС, ФОМС и ПФР в единый институт, а отчисления сделать персонифицированным, позволив гражданам самостоятельно решать, какой процент отчислять на то или иное страхование. Соответствующие предложения содержатся в докладе, подготовленном по заказу Центра стратегических разработок.

Авторами доклада стали член координационного совета экспертной группы "Европейский диалог", профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, заведующий Центром правового обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Воронин. С точки зрения авторов доклада, текущая система обязательного социального страхования в России нуждается в серьезных институциональных изменениях, которые касаются роли государства и негосударственных субъектов в этой сфере. Подобную реформу, по мнению Гонтмахера, можно было бы запустить с 2024 года, создав специальную структуру по аналогии с Советом по пенсионной реформе при президенте.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме 2018 года, сообщила о рассмотрении вопроса по объединению трех государственных внебюджетных фондов. По ее словам, этот вопрос обсуждали Счетная палата с Минфином России.