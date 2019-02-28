Индустриальный парк по производству меховых изделий создадут на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Индустриальный парк по производству меховых и кожаных изделий появится в городе Лермонтове на Ставрополье до конца года. Как сообщила в четверг пресс-служба губернатора края, об этом глава региона Владимир Владимиров сообщил на рабочей встрече с представителями турецкого бизнеса.

"Глава региона рассказал о планах создания на Ставрополье регионального индустриального парка, специализацией которого станет производство меховых и кожаных изделий. Проект планируется реализовать в городе Лермонтове в этом году", - говорится в сообщении.

По словам Владимирова, в регионе Кавказских Минеральных Вод сосредоточено более половины российского шубного производства. "Это создает хорошие условия для реализации проекта. Мы заинтересованы в том, чтобы создать здесь площадку для развития этого вида бизнеса", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Представителей турецких деловых кругов заинтересовало предложение участвовать в работе будущего индустриального парка.

На встрече также обсуждались вопросы подготовки Третьей международной выставки изделий из меха и кожи "Мягкое золото России", участия в ней турецких компаний. Выставка пройдет в Пятигорске с 15 по 18 апреля, организаторы планируют собрать крупнейшую экспозицию меховой индустрии в Европе.