Швеция предложила организовать панельную дискуссию на предстоящем ПМЭФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Делегация Швеции примет активное участие в предстоящем 6-8 июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) и заинтересована в проведении панельной дискуссии с участием представителей крупнейших шведских фирм. Об этом говорится в сообщении фонда "Росконгресс" по итогам состоявшейся в Москве встречи советника президента России Антона Кобякова с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном.

"Шведская сторона предложила организовать российско-шведскую панельную дискуссию в рамках деловой программы ПМЭФ-2019 с участием представителей крупнейших шведских компаний, имеющих широкую сеть по всему миру, таких как AstraZeneca, Scania, IKEA, Volvo Group, Ericsson и других, - указывается в сообщении, распространенном в четверг. - Предложенная тема дискуссии - развитие экономических связей между Россией и Швецией путем реализации совместных проектов шведских инвесторов и их российских партнеров для обеспечения технологического прорыва".

Швеция также подтвердила участие в Международном арктическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля на уровне представителей правительств и научных кругов, и выразила желание провести сессию по экологическим вопросам в рамках деловой программы форума, отметили в фонде.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением роуд-шоу российских регионов в Швеции в сентябре-октябре 2019 года. "Целью проведения роуд-шоу является установление контактов между представителями региональных органов исполнительной власти и бизнеса участвующих субъектов РФ с представителями делового сообщества, органов государственной власти, институтов развития, экспертного сообщества Швеции", - пояснили в "Росконгрессе".

Эриксон выразил надежду, что запланированные мероприятия станут важным шагом на пути развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, отмечается в сообщении фонда.

"Росконгресс" - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий в РФ.