Собственные доходы бюджета Кировской области увеличились в 2018 году на 7%

КИРОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Объем собственных доходов бюджета Кировской области увеличился на 2,8 млрд рублей или 7% к уровню 2017 года. Об этом в четверг сообщил глава региона Игорь Васильев в ходе пленарного заседания областного Законодательного собрания.

"По итогам года темп роста собственных доходов по областному и местным бюджетам составил 7% к уровню 2017 года, объем доходов увеличился на 2,8 млрд рублей. Одна из основных наших задач - повышение и в дальнейшем собственных доходов", - сказал Васильев.

Как рассказала ТАСС министр финансов региона Лариса Маковеева, объем собственных доходов бюджета области за 2018 год составил порядка 43 млрд рублей (в 2017 - порядка 40 млрд), в том числе по региональному бюджету - 31 млрд рублей. В общем объеме собственных доходов 88% занимают налоговые поступления, объем которых увеличился к уровню прошлого года на 8,2%.

"Обеспечение прироста собственных доходов выше уровня инфляции - одна из основных задач для нашего региона, выполнение которой позволит рассчитывать на продление срока реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту до 12 лет. Поставленная задача будет выполняться за счет роста экономики региона, повышения уровня заработной платы, привлечения и поддержки инвестиционной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства. А это основные доходные источники бюджета региона - налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог при упрощенной системе налогообложения", - сказала Маковеева.

Министр уточнила, что на 2019 год динамика собственных доходов прогнозируется на уровне инфляции - 3,8%, что ниже уровня 2018 года. Это связано с исключением движимого имущества организаций из объекта налогообложения.