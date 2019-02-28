Петербург способен достичь объема доходов в 1 трлн рублей к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют к 2025 году достичь годового объема доходов городского бюджета в 1 трлн рублей за счет конкуренкурентых преимуществ в привлечении инвестиций. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Международного форума труда вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"К 2025 году", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, когда город сможет достичь таких показателей бюджета.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах к 2022 году сделать бюджет города профицитным, а после этого - выйти на объем доходов в 1 трлн рублей.

Елин добавил, что этого можно добиться за счет конкуренции за инвестиции. "У нас неплохая конкурентная позиция, может еще инфляция поможет", - уточнил он.

В свою очередь в пресс-службе комитета по финансам Петербурга сообщили ТАСС, что комитет разработал план мероприятий по выходу на бездефицитный бюджет. "С этой целью комитетом финансов Санкт-Петербурга разработан план мероприятий по повышению эффективности управления государственными финансами Петербурга на период до 2020 года", - отметила представитель пресс-службы.

Она уточнила, что план требует дальнейшего обсуждения и реализации под контролем главы Петербурга. Документ содержит мероприятия по повышению доходной части бюджета и по повышению эффективности бюджетных расходов. По данным комитета финансов, доходы бюджета города на 2019 год утверждены в сумме 591,8 млрд рублей, расходы - 643,79 млрд рублей, дефицит составит 51,96 млрд рублей.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы Форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Государственный Университет и компания "ЭкспоФорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.