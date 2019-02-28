Эксперты оценили инвестиции в мировой рынок цифровизации рабочей силы в $5 млрд

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в цифровизацию рабочих процессов в мире, результатом которой станет существенное повышение производительности труда, эксперты оценили в $5 млрд. Об этом сообщила управляющий партнер по России и СНГ A.T. Kearney Екатерина Козинченко в рамках конференции по электроэнергетике в Москве.

"Здесь (направление цифровизации рабочей силы - прим. ТАСС) ожидается уже существенный рост к 2020 году. Этот рынок оценивается в $5 млрд и ожидается, что вносимые устройства позволят очень сильно увеличить производительность труда в несколько раз", - сказал она.

Цифровизация рабочих процессов - это одно из пяти направлений, входящих в программу цифровой трансформации, отметила Козинченко.

Среди других направлений эксперт перечислила "интернет вещей", "искусственный интеллект", который также приведет к росту производительности труда на фоне автоматизированного сбора данных, робототехнику и 3D-печать. Последние два направления, по ее словам, в настоящее время имеют более высокую степень внедрения и в будущем будут продолжать рост. Так, рынок робототехники, согласно оценкам Козинченко, к 2020 году достигнет $38 млрд.

Цифровизация энергетики

Эксперт отметила, что в рамках цифровой трансформации энергетики сейчас речь идет о создании "умных сетей" и установке "умных" приборов учета и развитии "интернета вещей", который в том числе позволит потребителям при наличии собственной генерации продавать излишки электроэнергии в сеть.

"Если положить все разные индустрии на шкалу развития (цифровизации - прим. ТАСС), то энергетика находится на середине этой шкалы, в стадии так называемой формальной цифровизации. Уже большинство энергетических компаний - мировых, глобальных - сформировали свои планы по цифровизации и сейчас идет работа по внедрению этих технологий, а также по обучению персонала", - сказала она.

Козинченко добавила, что пока энергетические компании не получают прибыль от внедрения технологий цифровизации на уровне компаний из других отраслей, которые начали эту работу раньше, но отметила, что на фоне внедрения высоких технологий будут сокращены затраты на ремонты оборудования и его срок службы, снижено потребление энергии, повышена производительность труда, что скажется на финансовых показателях компании.

Международный опыт

При этом она отметила, что капитальные затраты на внедрение цифровых технологий довольно высоки. В качестве примера она привела опыт одной из международных энергокомпаний, которая в настоящее время реализует план цифровой трансформации стоимостью более $4 млрд, из которых основная часть средств направлена на закупку и установку сенсоров и датчиков.

Цифровая трансформация несет за собой также большие затраты на переобучение персонала. "Если посмотреть, на что были потрачены больше $4 млрд, то практически полмиллиарда были потрачены на переобучение персонала, в том числе эта компания внедрила большую программу - digital HR, то есть все, что связано с обучением персонала, все, что связано с процессами HR, все было положено в цифру. Персонал проходит большую программу обучения, которая им позволяет работать в новой системе. Это очень серьезные изменения, потому что здесь частично стояла задача сократить персонал, который не нужен будет в будущем, но и обучить их работать в новой реальности", - сказала она.

Козинченко при этом добавила, что в России на фоне более дешевой рабочей силы в сравнении с Европой в рамках цифровой трансформации не стоит ждать большого количества сокращений персонала. "В России такого давления на производительность труда у нас нет. Стоимость рабочей силы гораздо ниже, чем в Европе, поэтому такого эффекта, допустим, на сокращение персонала не имеет, как на других рынках", - сказала эксперт.

Она заметила, что, несмотря на большой объем инвестиций, проект цифровой трансформации окупаем, но при условии внедрения цифровых технологий на всех этапах технологических процессов.