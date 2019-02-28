Парламент Швеции одобрил изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения с РФ

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. Шведский парламент одобрил в четверг решение по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения между королевством и Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе законодательного органа.

"Соглашение заключается в избежании двойного налогообложения доходов, а изменения означают среди прочего, что соглашение может также применяться к налогу на имущество", - поясняется в сообщении. "Поправки также применяются к ограничению льгот по вопросу так называемых офшорных доходов, проживания в двух странах, получения дивидендов и корректировки прибыли доходов и реализованного прироста капитала", - отмечается в документе.

Парламент сообщает, что предыдущее соглашение об избежании двойного налогообложения между Швецией и Советским Союзом закончит свое действие в конце апреля 2019 года.

Совет Федерации на пленарном заседании в минувшую среду также одобрил закон о ратификации протокола к конвенции между правительствами России и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, подписанный 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге. Необходимость внесения изменений в конвенцию вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, изменениями законодательства о налогах и сборах как в России, так и в Швеции, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, касающихся обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями, говорится в пояснительной записке.

Протоколом предусматривается распространение действия конвенции не только на доходы, но и на капитал. Кроме того, перечень налогов в РФ и в Швеции, на которые распространяется конвенция, дополняется налогом на имущество организаций и налогом на имущество физических лиц. Положения протокола отражают рекомендации плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), в частности по противодействию уходу от уплаты налогов в обеих странах или предоставлению двойного вычета.