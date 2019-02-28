Создание ТОР поможет увеличить бюджет Галича Костромской области втрое

КОСТРОМА, 28 февраля. /ТАСС/. Создание территории опережающего развития (ТОР) в Галиче Костромской области позволит к 2028 году увеличить бюджет города в три раза. Об этом сообщила журналистам пресс-служба губернатора региона Сергея Ситникова.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 января подписал постановление о создании ТОР в Галиче. Якорным потенциальным резидентом заявлен проект по строительству фанерного комбината. Ожидаемый объем инвестиций - порядка 8 млрд рублей, планируется создать более 600 рабочих мест.

"Для города Галича в рамках реализации проекта территории опережающего развития в 2028 году произойдет увеличение местного бюджета в три раза", - говорится в сообщении. В 2019 году, по данным администрации города, запланированный доход бюджета Галича составляет 375,9 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе, появление в Галиче новых производств потребует высококвалифицированных кадров. "Будет решаться вопрос о создании "Кванториума" в городе Галиче, чтобы ориентировать учащихся на дальнейшее получение технических и инженерных профессий", - информирует пресс-служба.

В Костромской области распоряжением правительства РФ в перечень моногородов включены Галич и Мантурово. Градообразующим предприятием в Галиче является Галичский автокрановый завод. Ранее администрацией Костромской области было принято решение развивать в Галиче новые предприятия, прежде всего по лесопереработке, так как регион обладает достаточной сырьевой базой.