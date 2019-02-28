Бюджет Кировской области стал дефицитным из-за увеличения расходов на 1,1 млрд рублей

КИРОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области внесли корректировки в бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, увеличив расходы на 1,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 559 млн рублей, сообщила в ходе пленарного заседания заксобрания министр финансов области Лариса Маковеева.

"Корректировка показателей областного бюджета проведена за счет остатка средств, которые сложились на начало текущего года и которые не учтены в бюджете на текущий финансовый год, остаток средств составил 1,3 млрд рублей. В результате внесенных изменений параметры областного бюджета на 2019 год составят по доходам 55,69 млрд рублей, по расходам - 56,25 млрд рублей, дефицит [бюджета составит] 559,2 млн рублей", - сказала Маковеева.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, доходная часть бюджета уменьшается на 15,1 млн рублей, расходы увеличиваются на 1,1 млрд рублей. По словам Маковеевой, 690 млн рублей будет направлено на увеличение дорожного фонда. "В результате объем дорожного фонда 2019 года составит 7,4 млрд рублей, это намного выше уровня 2018 года", - отметила Маковеева. На 79 млн рублей увеличены ассигнования для обеспечения "региональных льготников" лекарственными препаратами, таким образом, на эти цели в областном бюджете предусмотрели порядка 371 млн рублей - на уровне 2018 года.

Еще 71,5 млн рублей выделяется на компенсацию затрат, связанных с приобретением мазута для котельных в городе Слободской и ЗАТО "Первомайский". Дополнительные средства потребовались в связи с ростом цен на топливо. Также 15 млн рублей направят на разработку проектно-сметной документации на проведение реконструкции Кировского драмтеатра, а еще 48,6 млн рублей - на проектирование и строительство объектов газификации.

Кроме того, 17,3 млн рублей предусмотрено на проведение IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди лиц пенсионного возраста, который пройдет в Кировской области летом 2019 года. Министр подчеркнула, что большая часть средств пойдет на закупку компьютеров для проведения соревнований, которые потом останутся в учреждениях региона.

Депутаты большинством голосов приняли закон в двух чтениях.