Строительство путепровода в обход Красного Села на юге Петербурга оценили в 677 млн руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга объявили аукцион на строительство путепровода на пересечении улицы Свободы и транспортного обхода города Красное Село в Красносельском районе, расположенном на юге города. Завершить строительство объекта стоимостью 677,6 млн рублей планируется к 20 ноября 2021 года, сообщил в четверг городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Транспортный обход Красного Села, который соединит Гореловский путепровод с Кингисеппским шоссе и проследует далее до Гатчинского шоссе, призван увести транзитное движение из исторического центра Петербурга и повысить транспортную доступность южных районов города.

"Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по объекту "Строительство обхода города Красное Село. Третий этап. Путепровод на пересечении с улицы Свободы" с разработкой рабочей документации. Начальная (максимальная) цена электронного аукциона составляет 677,6 млн рублей. Местом выполнения работы является Красносельский район Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в электронном аукционе будут приниматься до 19 марта. По техническому заданию подрядчику потребуется провести переустройство инженерных сетей в районе строительства объекта, построить новый путепровод и подходы к нему с четырьмя полосами движения, провести дорожные работы и благоустройство прилегающей территории.

Подрядчик работ по строительству трассы вокруг Красного Села "АБЗ-Дорстрой" осуществляет строительство второго этапа работ - участок от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе.