Выставочный зал в музее-заповеднике "Изборск" под Псковом построят на средства инвестора

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск" расширит площадь экспозиций за счет открытия в 2019 году нового выставочного центра, который будет построен на средства инвестора. Это позволит увеличить количество выставок, которые проводятся здесь музеями из других регионов России, сообщила в четверг ТАСС директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, договор на строительство выставочного зала подписан руководством региона и ПАО "Транснефть". Первые 30 млн рублей на начало работ поступят в область в ближайшее время, всего компания планирует направить на строительство объекта 50 млн рублей. По проекту выставочный комплекс будет состоять из блоков одноэтажных помещений, которые впишутся в историческую застройку Изборска. Внутреннее экспозиционное пространство можно будет легко трансформировать в зависимости от масштаба и направления выставки.

"Это большая перспектива для выставочных проектов, которые мы проводим в музее-заповеднике, мы активно работаем с нашими российскими музеями, мы будем принимать у себя выставки. У нас появится современный выставочный зал, в этом году у нас уже будет этот проект завершен, площадь примерно более 700 кв. метров. У нас очень маленькие экспозиционные площади и не всегда есть возможность принимать выставки других музеев. А теперь у нас будет интересная выставочная площадка, на которой будем работать с коллегами из других регионов страны", - рассказала Дубровская.

Он добавила, что открытие выставочного зала позволит реализовать новые проекты с крупнейшими музеями страны. "Это позволит расширить обмен выставками между коллегами, создание наших выставочных проектов. К нам приезжают, мы делали выставки совместно с Исаакиевским собором, даже с музеем Есенина у нас была выставка. У нас стали традиционными паломнические пленэры, когда в Изборск со всех концов России приезжают художники", - пояснила собеседница агентства.

Музей-заповедник "Изборск" основан в 1964 году, с 1970 года был филиалом Псковского музея-заповедника, с 1996 года стал самостоятельным учреждением. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы. В составе музея-заповедника "Изборск" также числится музей-усадьба этнической группы сето в деревне Сигово.