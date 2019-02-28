Роботы и цифровой след. Эксперты рассказали о будущем российского рынка труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Цифровые технологии, искусственный интеллект и чат-боты все сильнее влияют на рынок труда в России - согласно опросам Head Hunter, к 2050 году половину рабочих мест могут занять роботы. Какие профессии будут под угрозой, какие навыки смогут в будущем пригодиться самим работникам и где они могут им обучиться, рассказали эксперты на пленарном заседании Международного форума труда в Санкт-Петербурге.

"Мы сделали исследование, посмотрели, как менялось за последние три года количество вакансий, где упоминаются слова "машинное обучение", "искусственный интеллект" в тексте вакансий, так вот, число таких вакансий выросло в девять раз", - рассказал гендиректор компании Head Hunter.

Он добавил, что, например, число упоминаний резюме в профессиональной области навыков "дроны" и "роботы" с 2017 года выросло почти в пять раз, в 3,7 раза увеличилось число вакансий с упоминанием чат-ботов. "За новые навыки работодатели готовы платить больше средней зарплаты по РФ. Наш анализ показывает, что зарплата в вакансиях, где упоминается искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, в 2,5 и 2,7 раза выше, чем средняя по России", - пояснил Жуков.

Также компания провела опрос среди кадровиков, согласно результатам которого 82% респондентов считают, что развитие искусственного интеллекта создаст новые профессии. "При этом 52% опрошенных считают, что ИИ - реальная угроза исчезновению некоторых профессий, и треть уверены, что половина рабочих мест к 2050 году будет заменена компьютерами и роботами", - отметил гендиректор Head Hunter.

В максимальной зоне риска, по мнению экспертов, находятся профессии, деятельность которых связана с расчетами: банковская сфера, финансы, бухгалтерия, страхование, транспорт, логистика.

Цифровой след

Учитывая развитие технологий, власти регионов стараются также менять подходы к рынку труда. В Петербурге, например, разрабатывается геоинформационная система, которая позволит создать "цифровой образ". "Мы сейчас делаем в кооперации с Высшей школой экономики... цифрового двойника рынка труда... региона. Цель - создать геоинформационную систему, которая покажет, что на самом деле происходит с рынком труда", - сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

По его словам, такая система включит в себя пространственные решения: где размещаются предприятия, как перемещаются работники, где они живут, сколько тратят времени на дорогу. "Эта модель сейчас в процессе создания, она будет связана с процессом создания генплана города. Мы для этой работы очень сильно кооперировались с Head Hunter и использовали их базу резюме", - уточнил он.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая на заседании, отметил, что у города есть потенциал стать центром цифровой экономики России. По его мнению, формирование гарантированного спроса на промышленную и высокотехнологичную продукцию, о котором говорилось в послании президента Федеральному собранию, - это колоссальная перспектива для роста российского бизнеса, для машино- и станкостроения, микроэлектроники и IT-индустрии.

"Во всех этих сферах мы не только располагаем производственными мощностями, но и огромным интеллектуальным и научным ресурсом. Петербургские вузы осваивают передовые рубежи генетической науки. У нас готовят лучших программистов. И я убежден, - нам по силам сделать Санкт-Петербург центром цифровой экономики нашей страны", - считает Беглов.

Индивидуальное обучение

Однако для того, чтобы реализовать амбициозные планы, необходимо качественное образование, соответствующее новым запросам. Как считает ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев, сейчас в России вузы часто готовят специалистов, которые не востребованы рынком, при этом по востребованным профессиям 80% выпускников уезжает за границу.

Решение этой проблемы он видит в том, чтобы добавлять к базовому образованию другие компетенции. "Количество людей, которые работают не по специальности, а используют свои компетенции, которые добавились к базовой специальности, становится все больше и больше", - объяснил он.

Кропачев считает, что такие компетенции могут давать и вузы по индивидуальной программе образования для конкретного человека. Однако, по его мнению, для этого, надо увеличить число вузов в стране, которые работают по собственным образовательным стандартам, а не по федеральным.

"Нужно двигаться вперед и позволять не только 20-30 вузам страны иметь право работать по собственным образовательным стандартам, которые выше федеральных, но и большему числу вузов <...> Есть все больше и больше образовательных программ, где индивидуальная траектория обучения позволяет получить нужные навыки и специальности этому конкретному человеку", - рассказал он, уточнив, что СПбГУ работает по собственному стандарту.

Увеличение производительности

Несмотря на бурное развитие цифровых технологий, Россия по производительности труда находится на уровне 1980-х годов стран G7. Такую оценку дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Выработка на одного работающего в стране - примерно $23 в час в Турции - уже в 1,5 раза больше, в США - примерно втрое больше, отметил он. По словам Кудрина, есть такие практики и модели поведения, которые позволяют повышать производительность труда на уровне стран, и самое главное для России - быть вовлеченной в этот международный процесс формирования моделей.

Он напомнил, что один из показателей производительности труда для страны - доля компаний, осуществляющих те или иные технологические инновации. По его словам, пока Россия находится на уровне 7,5-8%, в том время как целевые ориентиры Стратегии инновационного развития предполагают, что РФ должна к 2024 году поднять эту долю до 25%.

Кудрин отметил, что Россия по всем исследовательским фронтам занимает только 3% от мировых достижений. "Это то, где мы имеем серьезные достижения, выше среднего, США занимает в районе 50%, Китай - уже 30%. Это нас подталкивает к тому, что мы не сможем закрыть всю линейку исследований, которые сегодня ведутся в мире. Мы должны быть открытыми миру, потреблять лучшие достижения, которые производятся в других странах", - уточнил он.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский госуниверситет и компания "Экспофорум-интернэшнл". Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.