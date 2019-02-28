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АСВ требует взыскать с бывших менеджеров ростовского Капиталбанка 1,6 млрд рублей

После признания его банкротом в 2016 году, в банке ввели конкурсное производство, назначив управляющим АСВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим Акционерного коммерческого банка "Капиталбанк" (Ростов-на-Дону), требует взыскать с трех бывших менеджеров субсидии в размере 1,6 млрд рублей, говорится в материалах картотеки Арбитражного суда Ростовской области.

Капиталбанк признан банкротом в 2016 году, в банке ввели конкурсное производство, назначив управляющим АСВ. В январе этого года решением суда процедуру продлили до 20 июня. Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий в числе прочего проверяет обстоятельства банкротства Банка. Сообщается, что "в случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве банка".

"Поступило заявление конкурсного управляющего должником ГК "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника в общем размере 1 млрд 627 тыс. руб. контролирующих лиц должника. <...> Арбитражный суд определил: назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 20 марта 2019 года", - говорится в материалах суда.

К субсидиарной ответственности в данном случае привлечены бывший член совета директоров Капиталбанка Сергей Осипов и бывшие председатели правления Михаил Шевченко и Елена Сачко.

Капиталбанк, занимавший 364-е место в банковской системе РФ, в 2016 году лишился лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. По данным ЦБ, адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

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