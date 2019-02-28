Минэнерго США: принятие антикартельного законопроекта может вызвать взлет цен на нефть

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Принятие Конгрессом США антикартельного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) может привести к резкому повышению цен на энергоносители в мире. Об этом сообщил в четверг министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Вашингтоне.

Его попросили прокомментировать инициативу, которая получила одобрение юридического комитета Палаты представителей в начале февраля. "Я думаю, что мы должны быть очень осторожными, прежде чем принимать законопроект, который может оказать влияние, выходящее за рамки его предполагаемых последствий", - отметил министр.

Он пояснил, что законопроект в краткосрочной перспективе "отправит ОПЕК то же самое послание", с которым выступают и другие страны. "Но в долгосрочной перспективе он может оказать влияние на серьезное повышение цен на энергоносители", - отметил Перри. Он добавил, что "отсутствие регулирования цен" приведет к негативным последствиям. "Я выступаю за стабильные цены, что напрямую связано с энергопоставками", - пояснил руководитель ведомства.

"Если убрать это [регулирование цен], и не будет никакой координации в поставках на рынок, вы получите огромное количество энергоресурсов на рынке, что окажет влияние на энергопроизводителей", - объяснил Перри. Он добавил, что такая ситуация приведет к такому "резкому скачку цен", что все, что было до этого, "покажется бледным" по сравнению с ним.

NOPEC

Цель законопроекта заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в акт Шермана (антимонопольный закон США). Согласно законопроекту, незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

В той или иной версии этот законопроект пытаются принять уже около 20 лет. В 2007 году при Джордже Буше - младшем один из вариантов такого законопроекта провели и через Сенат, и через Палату представителей. Тогда его даже не стали отправлять на подпись президенту, поскольку тот сказал, что наложит вето.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК, обвиняя организацию в искусственном завышении цен на нефть и призывая увеличить добычу.