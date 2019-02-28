"Известия": страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему BRICS Pay

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) создают единую платежную систему, которая будет называться BRICS Pay. С ее помощью можно будет оплатить покупку в любой стране этой группы, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступает координатором рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС со стороны Москвы.

"РФПИ совместно с портфельными компаниями принимает активное участие в разработке проекта BRICS Pay. Портфельные компании РФПИ, а также партнеры фонда из Китая и Индии обладают экспертизой и технологиями, необходимыми для реализации проекта", - сообщили "Известиям" в пресс-службе фонда. Кроме того, фонд готов рассматривать участие в финансировании платежной системы совместно с партнерами по БРИКС.

Один из вероятных сценариев реализации проекта - создание специального онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран - участниц БРИКС . "Первоначально интеграцию платежных систем планируется реализовать в рамках создания общей платформы для розничных платежей и переводов в странах БРИКС", - сообщил "Известиям" вице-президент участник целевой рабочей группы Делового совета БРИКС Олег Прексин. На практике это будет реализовано в виде установленного на смартфон приложения, где можно будет оплатить покупку в любой стране БРИКС вне зависимости от валюты на счете покупателя. По его словам, такой пилотный проект стартует в ЮАР уже в начале апреля.

Общий кошелек будет работать аналогично существующим платежным сервисам, таким как, например, Apple Pay или Samsung Pay. Для этого будет создана отдельная облачная платформа, которая свяжет национальные платежные системы "пятерки". Однако, к ней смогут присоединиться и другие игроки, добавил Олег Прексин. Он отметил, что коллеги по целевой рабочей группе Делового совета БРИКС поддержали его предложение назвать сервис BRICS Pay.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" сообщили, что взаимодействуют с регуляторами стран ЕАЭС, БРИКС и ШОС в рамках развития единого платежного пространства, в том числе в области интеграции национальных систем платежных карт. "Однако вопрос создания единого онлайн-кошелька пока не обсуждается", - уточнили в ЦБ. В Национальной системе платежных карт заявили, что дискуссия об объединении платежных систем ведется, но создание общего онлайн-кошелька с организацией также не обсуждали. В Минфине также сообщили, что подобная инициатива в ведомство не поступала.

Все страны БРИКС, кроме ЮАР, обладают собственными национальными платежными системами. Это ELO в Бразилии, "Мир" - в России, RuPay - в Индии и UnionPay - в Китае. Бразильская система выпустила 120 млн национальных карт, российская - 50 млн, индийская - 500 млн, китайская - более 6 млрд, следует из официальных данных на сайтах организаций, которые приводит газета.