Счетная палата признала особые экономические зоны неэффективными в развитии экспорта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Особые экономические зоны оказались неэффективны в целях развития экспортных поставок за пределы ЕАЭС. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам анализа потока ввозимых и вывозимых товаров резидентами ОЭЗ.

"Мы увлеклись созданием льготных режимов, которые в итоге ничего не приносят, не выполняют ту целевую задачу, ради которой создаются", - приводятся слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в сообщении ведомства.

В Счетной палате считают, что выбранный правительством инструментарий для стимулирования экспорта российской продукции из ОЭЗ неэффективен и предлагают рассмотреть возможность внедрения других мер. Информационные письма с такой позицией будут направлены в ФТС и правительство, а отчет об анализе в Госдуму и Совет Федерации.

Резиденты выбирали реимпорт

По данным Счетной палаты, на внешние рынки товары из ОЭЗ практически не выходят, а остаются на территории ЕАЭС. Так, в 2013-2016 годах стоимостной объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%.

За 2013-2017 годы резиденты ввезли на территории ОЭЗ товары таможенной стоимостью 94,3 млрд рублей, а вывезли после завершения процедуры свободной таможенной зоны - на 44,6 млрд рублей.

При этом в 2013-2016 годах наиболее востребованной резидентами таможенной процедурой был реимпорт. Резиденты ввозили переработанную на территорию ОЭЗ продукцию в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. По оценкам ведомства, экономия резидентов на платежах составила свыше 27 млрд рублей.

Однако с 2017 года резиденты практически перестали использовать таможенную процедуру реимпорта, потому что теперь под нее подпадают лишь товары, полностью изготовленные из продукции ЕАЭС или оставшиеся в неизменном виде. Счетная палата отметила резкий спад деловой активности резидентов - в 2017 году ввоз продукции на территории ОЭЗ и вывоз товаров после переработки сократился более чем в два раза. "Это говорит о том, что резиденты, по сути, использовали режим реимпорта, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства, а не для производства конкурентных товаров и вывоза их на экспорт", - приводятся слова аудитора СП Сергея Штогрина.