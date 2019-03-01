Mail.ru Group ожидает закрытия сделки по СП с Alibaba и партнерами в ближайшие месяцы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Интернет-компания Mail.ru Group планирует закрыть сделку по созданию совместного предприятия с Alibaba, "Мегафоном" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил финансовый директор Mail.Ru Мэттью Хэммонд в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Мы ожидаем, что сделка будет закрыта в ближайшие несколько месяцев", - сказал он.

23 января глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что фонд ожидает закрытия сделки по созданию СП в следующие два месяца. До этого сообщалось, что закрыть сделку планируется в I квартале 2019 года.

О проекте

В сентябре 2018 года Alibaba, Mail.ru Group, "Мегафон" и РФПИ объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и странах СНГ под названием AliExpress Russia.

Alibaba Group внесет в СП текущий бизнес AliExpress в России и российскую часть площадки Tmall, а также будет в будущем инвестировать в СП. В свою очередь, Mail.ru Group вложит в СП маркетплейс для продажи китайских товаров Pandao, денежные средства и дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group.

"Мегафон" продаст Alibaba Group свои 10% в Mail.ru Group, получив взамен долю в AliExpress Russia. В результате владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%). Таким образом, российские игроки суммарно получают 52% в СП.