Эксперт: передача школ в управление частному партнеру может стать рабочим примером ГЧП

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Временная передача общеобразовательных школ частному партнеру с целью улучшения результатов может стать рабочим примером государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое мнение выразил президент корпорации "Российский учебник" Андрей Галиев, выступая в рамках тематического направления "Менеджмент в образовании" на форуме "Образование России"/EDU Russia.

"Рабочим примером ГЧП-проекта может стать не просто строительство или реконструкция школ, но и передача этих школ во временное управление частному партнеру с целью достижения оговоренного образовательного результата. Государство выступает заказчиком, который формулирует конкретную задачу. Также государству отводится роль контролера при соблюдении установленных стандартов. Затраты бизнеса государство будет компенсировать через ежегодные платежи", - цитирует его пресс-служба корпорации.

Галиев считает, что такая модель позволяет гарантировать соблюдение стандартов качества со стороны частного партнера. По его словам, сегодня уже есть некоторые концессионные продукты в сфере строительства, но прямой связи со сферой образования у них, как правило, нет. Он отметил, что школа - это целая экосистема, направленная на обеспечение качества образования.

Международный образовательный форум EDU Russia "Образование России" проходит с 28 февраля по 1 марта в выставочном центре "Казань Экспо". На мероприятии представители системы образования обсуждают проблемы развития сферы в регионах страны.