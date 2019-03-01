Лавров: РФ и Венесуэла наметили шаги по упрочению торговых и инвестиционных связей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва и Каракас наметили совместные шаги по расширению и упрочению торгово-экономических и инвестиционных связей. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Дельси Родригес.

"Россия будет и далее содействовать властям Венесуэлы в решении социально-экономических проблем, в том числе через оказание легитимного гуманитарного содействия, - отметил он. - Исходим из того, что лучший способ помочь венесуэльцам - это расширять практическое, прагматичное обоюдовыгодное взаимодействие. В этом контексте мы наметили шаги, которые направлены на упрочение торговых, инвестиционных, промышленных, финансовых связей, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Николасом Мадуро в декабре прошлого года в Москве".

Министр отметил, что на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудят крупные проекты в геологоразведке и недропользовании, а также в сфере медицины, освоения космоса и военно-техническое взаимодействие. "Мы обсудили также подготовку к очередному, 14-му заседанию межправительственной комиссии высокого уровня, которое запланировано на начало апреля этого года в Москве, - отметил он. - Договорились использовать это мероприятие для предметного обсуждения перспектив реализации крупных проектов в геологоразведке, в недропользовании, а также совместных инициатив в области фармацевтики, информационных технологий, ядерной медицины, мирного космоса и в сфере военно-технического сотрудничества".

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