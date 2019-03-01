Производитель тестовых устройств для радиоэлектроники станет резидентом "Технополиса"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Разработчик и производитель тестовых устройств для электрорадиоизделий станет резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" и локализует в ней собственное производство, что позволит на 30% снизить стоимость по сравнению с импортными аналогами. Об этом сообщает пресс-служба департамента инновационной и промышленной политики Москвы.

"Инвестиции в новое производство составили 50 млн рублей, - отмечает пресс-служба.

Продукция компании ООО "Тест-Контакт" применяется для проведения испытаний электронной компонентной базы для высоконадежной техники авиационного, сухопутного и морского назначения, медицинской и космической отраслей.

"Преференции, которые предоставляет правительство Москвы высокотехнологичным компаниям и наукоемким производствам, позволяют инвесторам вкладывать больше средств в расширение и модернизацию производств, выходить на новые рынки сбыта продукции. В этом году этой возможностью уже воспользовались 6 компаний, которые получили статус резидента ОЭЗ", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Старт производства запланирован на третий квартал 2019 года. Дополнительно предприятием будет создано 15 рабочих мест. Работа в ОЭЗ позволит компании вдвое увеличить объемы выпускаемой продукции, а также повысить автоматизацию производства.