Лукашенко: РФ не идет на переговоры по определению цены на газ для Белоруссии с 2020 года

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Российская Федерация пока не отреагировала на предложения Белоруссии о переговорах по определению цены на природный газ для республики с 1 января 2020 года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

"Пока нет никаких телодвижений со стороны России, сколько мы не предлагали в рамках наших договоренностей... Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным еще в Питере договорились, что в середине этого года определимся по цене на природный газ. Но они не идут даже на переговоры. Это тоже неправильно", - сказал Лукашенко.