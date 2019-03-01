Еврокомиссия одобрила сделку BASF и LetterOne о слиянии нефтегазовых активов

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку немецкого концерна BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана о слиянии их нефтегазовых активов - Wintershall и DEA. Объединенная компания будет назваться Wintershall DEA. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в Брюсселе.

"Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Wintershall DEA люксембургской LetterOne Holdings и немецкой BASF S.E. в соответствии с нормами ЕК о слияниях компаний", - отмечается в заявлении.

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года. Предполагается, что на начальном этапе 67% акций объединенной компании будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.

В 2017 году совокупная выручка обеих компаний составила €4,7 млрд, чистая прибыль - €470 млн. Суммарные ресурсы компаний в 2017 году оценивались в 210 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), что эквивалентно среднесуточной добыче в 575 тыс. баррелей в сутки.

LetterOne купила германскую нефтегазовую компанию DEA в 2015 году, при этом среди претендентов был и концерн BASF. Сейчас у DEA 128 лицензий в восьми странах, а добыча в 2016 году достигла 50 млн баррелей н.э. В октябре 2017 года к этому активу добавилось норвежское подразделение E.ON.

Германская Wintershall на 100% принадлежит концерну BASF. Компания является партнером "Газпрома" по строительству "Северного потока - 2". У Wintershall также есть доли в совместных с "Газпромом" проектах в России: разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у "Газпрома" и Wintershall по 50%) и Южно-Русского месторождения (Wintershall принадлежит 35%). Также компания учувствует в освоение четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения (Wintershall владеет по 25% в проектах освоения участков).