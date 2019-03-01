Выпадающие доходы РЖД от пригородных перевозок в 2019 году составят 13,1 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Выпадающие доходы пригородных пассажирских компаний в 2019 году вырастут и составят 13,1 млрд рублей. Но почти вся сумма будет покрыта субсидиями субъектов РФ, рассказал начальник центра управления пригородным комплексом РЖД Алексей Белянкин на "Транспортном лектории".

"За 2018 год выпадающие доходы составили 11,7 млрд рублей. Пригородными пассажирскими компаниями было получено (субсидий от субъектов РФ - прим. ТАСС) 12,9 млрд рублей", - сказал Белянкин. По его словам, в текущем году выпадающие доходы составят 13,1 млрд рублей. "В бюджетах субъектов уже есть 12,7 млрд рублей (заложенных субсидий ППК - прим. ТАСС)", - сказал он, отмечая, что таким образом стабильность пригородного сообщения будет обеспечена.

Как отметил Белянкин, в 2018 году субъекты РФ выплатили пригородным пассажирским компаниям чуть больше, чем было потрачено в текущем периоде, но речь не идет о переплате. "Просто заплатили за предыдущие периоды. Где-то были долги, которые были урегулированы и подписаны соглашения о том, что субъекты РФ их оплачивают", - пояснил он. Тем не менее треть пригородных пассажирских компаний закончили прошлый год с убытком: это Северная пригородная пассажирская компания, калининградская, свердловская.

В среднем тариф на перевозки для населения в 2019 году вырос на 3,4%. "Но более 40 регионов оставили тарифы на уровне прошлого года", - сказал Белянкин, отметив, что в регионах, не повышавших тарифы в 2018 году, отмечался прирост пассажиропотока.

Как отметил Белянкин, ежедневно в графике ППК отправляется 6 тыс. поездов. "В 2019 году к ним прибавилось еще 189 поездов круглосуточно. Это новые городские электрички, поезда класса "комфорт", - добавил он.