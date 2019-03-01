Власти Петербурга объявили конкурс на строительство здания НИИ скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на строительство нового здания экстренной медицинской помощи для нужд ГБУ "Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе" с начальной ценой контракта в размере 3,6 млрд рублей. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по строительству здания государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе" по адресу: Будапештская ул., д. 3/5 для размещения отделения экстренной медицинской помощи, начальная цена контракта - 3,6 млрд рублей", - говорится в материалах к закупке.

Срок выполнения контракта - не позднее 10 декабря 2021 года. Новое здание площадью 20,7 тыс. кв. метров будет состоять из пяти этажей, его планируется соединить переходом с уже существующим зданием НИИ.

НИИ Джанелидзе является головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Сюда поступают пострадавшие после серьезных ДТП, пожаров не только из города, но и Ленинградской области.

Людей доставляют в учреждение с помощью санавиации. При этом НИИ является единственным городским многопрофильным учреждением Фрунзенского района, в котором проживает свыше 400 тысяч человек.