Британское правительство выплатит $43,7 млн компании Eurotunnel из-за Brexit

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании выплатит £33 млн ($43,7 млн) компании Eurotunnel в рамках соглашения по урегулированию судебного разбирательства по поводу предоставления дополнительных паромных услуг в случае реализации сценария Brexit без сделки. Об этом в пятницу сообщило агентство Press Association.

Согласно условиям мировой сделки, компания-оператор тоннеля под Ла-Маншем должна будет улучшить качество предоставляемых услуг после Brexit и отозвать свой иск против британского правительства. "В рамках соглашения Eurotunnel взяла на себя обязательства по реализации мер, которые повысят уровень безопасности и облегчат пассажиропоток на границе", - сказала пресс-секретарь британского премьера.

"Соглашение с Eurotunnel предоставляет правительству дополнительные возможности для осуществления грузоперевозок, помогая гарантировать, что у Национальной службы здравоохранения будут все необходимые медикаменты в случае отсутствия сделки об условиях Brexit", - отметил министр транспорта Крис Грэйлинг.

Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта этого года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.