{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первую партию российской птицеводческой продукции отправили в Китай

Все предоставленные ветеринарно-сопроводительные документы и сам груз проверили в пункте пропуска на соответствие ветеринарным требованиям КНР

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские производители направили первую партию отечественной птицеводческой продукции в Китай, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В рамках достигнутых между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Россельхознадзором договоренностей о взаимных поставках мяса птицы, 28 февраля 2019 года государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформлена первая поставка птицепродукции на экспорт в Китайскую Народную Республику", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, два контейнера с замороженными куриными крыльями общим весом 54 тонны, произведенными российским предприятием, которое расположено в Брянской области, направлены из Санкт-Петербурга в Китай. Все предоставленные ветеринарно-сопроводительные документы и сам груз проверили в пункте пропуска на соответствие ветеринарным требованиям Китая и оформили ветеринарные сертификаты согласованной между двумя странами формы, добавили в Россельхознадзоре.

Как сообщалось ранее, 7 ноября между Россией и Китаем состоялось заключение протоколов о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Документы подписали представители Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР. В соответствии с документами, экспортные возможности на китайском направлении появляются у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.

Теги
РоссияКитай
ЕС проверит российскую систему контроля продукции животноводства
Пока Россия лишена права включать молокоперерабатывающие предприятия в реестр поставщиков стран Содружества
Читать полностью