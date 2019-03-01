Первую партию российской птицеводческой продукции отправили в Китай

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские производители направили первую партию отечественной птицеводческой продукции в Китай, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В рамках достигнутых между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Россельхознадзором договоренностей о взаимных поставках мяса птицы, 28 февраля 2019 года государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформлена первая поставка птицепродукции на экспорт в Китайскую Народную Республику", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, два контейнера с замороженными куриными крыльями общим весом 54 тонны, произведенными российским предприятием, которое расположено в Брянской области, направлены из Санкт-Петербурга в Китай. Все предоставленные ветеринарно-сопроводительные документы и сам груз проверили в пункте пропуска на соответствие ветеринарным требованиям Китая и оформили ветеринарные сертификаты согласованной между двумя странами формы, добавили в Россельхознадзоре.

Как сообщалось ранее, 7 ноября между Россией и Китаем состоялось заключение протоколов о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Документы подписали представители Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР. В соответствии с документами, экспортные возможности на китайском направлении появляются у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.