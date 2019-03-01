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Peugeot и Citroen отзывают в России 2,5 тыс. минивэнов

Причина отзыва - проблемы с подвеской, сообщили в Росстандарте

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. ООО "Пежо Ситроен Рус" - российский дилер Peugeot и Citroen - отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей различных моделей из-за проблем с подвеской, сообщил Росстандарт.

В частности, отзыву подлежат автомобили Citroen моделей Jumpy и Spacetourer, а также Peugeot Expert и Traveller, реализованные в 2017-2018 гг.

В рамках отзывной кампании проблемные узлы подвески на данных транспортных средствах будут затянуты или заменены. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.

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