Минфин предложил освободить покупателей "народных" ОФЗ от банковской комиссии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минфин России подготовил проект приказа об изменениях в условия продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения: в частности, ведомство предложило освободить граждан от необходимости платить комиссию банкам при выкупе бумаг в первый год после их размещения и отменить запрет на использование ОФЗ-н в качестве залога. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа вносит изменения в условия эмиссии и обращения облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в виде отказа от взимания агентами (банками) с граждан комиссии за операции с ОФЗ-н. Возмещение комиссии банкам за выкуп у граждан ОФЗ-н в первый год после их размещения будет проводиться за счет средств эмитента, то есть из федерального бюджета. Также Минфин предложил отказаться от запрета на использование ОФЗ-н в качестве залога.

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй - в течение трех месяцев, третий транш был запущен в начале сентября. В марте этого года Минфин разместил новый выпуск.

Аналитики инвесткомпании "Регион" отмечали, что каждый новый выпуск ОФЗ-н продается хуже предыдущего. По их данным, на конец второго квартала объем проданных ОФЗ-н из последнего выпуска составил 6,973 млрд рублей по номинальной стоимости (46,5% от объема выпуска).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале этого года поручил Минфину увеличить объем размещения ОФЗ-н до 100 млрд рублей в год. Для стимулирования спроса Минфин планирует изменить условия обращения и продажи бумаг, говорил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.