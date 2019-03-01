Глава "Россетей": сети Калининграда после шторма восстановили быстро из-за цифровизации

ТАСС, 1 марта. Компания "Россети" устранила последствия аномальных метеоусловий в Калининградской области в короткие сроки в новогодние каникулы благодаря проведению трансформации электросетевого комплекса региона. Об этом сообщил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Более того, хочется отметить, Владимир Владимирович, погода - аномальные метеоусловия - нас здесь не балует, и в новогодние праздники мы столкнулись с серьезными аномалиями, такими как шторм на Балтике, эпицентр пришелся на Калининградскую область", - сказал топ-менеджер.

В сравнении с соседями: в Финляндии почти 282 тыс. потребителей были отключены, в Швеции - 300 тыс., в Калининградской области - меньше 3 тыс., и "мы восстановили их очень быстро", отметил Ливинский. "Упор на цифровую трансформацию отрасли, качественную подготовку, рискориентированный подход к зиме там, где надо, особенно связанный с вырубкой просек линий электропередачи, дает сразу же результат", - пояснил руководитель "Россетей".

Путин позитивно оценил работу компании в регионе после шторма. "Я же был в это время в Калининграде, помню. Там хорошо отработали", - сказал президент.

Пилотный регион цифровизациии электросетей

Ранее сообщалось, что пилотным регионом по цифровизации электросетевого комплекса России, в том числе по оснащению потребителей "умными" приборами стала Калининградская область. В регионе в настоящее время почти 80% интеллектуальных приборов учета. В 2019 году этот показатель может возрасти до 100%. Установка интеллектуальных приборов учета в Калининградской области началась в 2016 году. На изменении тарифов для потребителей проект не отражается.