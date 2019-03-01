Bloomberg оценил рост состояния Дерипаски с начала года на $1,07 млрд

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска занял 490-е место в ежедневно обновляющемся рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Его состояние с начала года, по оценкам агентства, выросло на $1,07 млрд, следует из данных опубликованного в пятницу списка .

США сняли санкции с "Русала" и En+. Как компании этого добились

Всего в рейтинг Bloomberg Billionaires Index входит 500 человек. Bloomberg Billionaires Index оценивает личные состояния предпринимателей по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре.

Дерипаска владеет в России рядом активов. В апреле 2018 года США ввели санкции против бизнесмена и связанных с ним активов - агрохолдинга "Кубань", компаний "Евросибэнерго" и "Русал", холдинга "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционной компании B-Finance, холдингов "Базовый элемент" и En+. Сообщалось, что по данным Bloomberg Billionaires Index, Дерипаска через четыре дня после введения санкций потерял $905 млн.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index, опубликованный 1 марта, вошли 25 россиян.