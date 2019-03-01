Социальная сеть для резидентов индустриальных парков будет запущена в России в 2019 году

УЛЬЯНОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Ассоциация индустриальных парков России в 2019 году запустит на своем портале социальную сеть для резидентов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС исполнительный директор ассоциации Денис Журавский на Дне немецкой экономики в Ульяновской области.

"Следующим шагом, который мы собираемся сделать в 2019 году, это создание на нашем портале социальной сети, <…> которая станет платформой для общения резидентов индустриальных парков между собой и, соответственно, с управляющими компаниями и властями. Сеть будет работать на базе портале Ассоциации индустриальных парков", - сказал собеседник агентства.

Журавский уточнил, что работа по созданию новой архитектуры портала уже начата. "Техническая часть потребует и средств, и времени, я думаю, что где-то через полгода мы уже сможем говорить о каком-то решении техническом. Существует сообщество [резидентов], и мы создаем сейчас разные платформы для того, чтобы это сообщество могло коммуницировать друг с другом", - добавил он.

В программе Дня немецкой экономики, который проходит в регионе 1 марта, экскурсии на предприятия, созданные с участием немецких компаний, а также круглые столы на тему условий ведения бизнеса немецких компаний на территории Ульяновской области и финансовых инструментов поддержки инвесторов из Германии.