"Антей-Мед" включена в список недобросовестных поставщиков за нарушение контракта

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Калининградской области внесло в список недобросовестных поставщиков компанию "Антей-Мед" в связи с поставкой для областной больницы скорой помощи компьютерного томографа, не соответствующего условиям контракта. Суд признал решение ведомства обоснованным, сообщается в пятницу на официальном сайте УФАС.

"Правомерность решения Калининградского УФАС России о включении ООО "Антей-Мед" в реестр недобросовестных поставщиков подтверждена вступившим в законную силу постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда", - говорится в сообщении.

По данным УФАС, компания "Антей-Мед" по результатам электронного аукциона должна была поставить в ГБУЗ Калининградской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" компьютерный томограф, ввести его в эксплуатацию и обучить специалистов. Максимальная цена контракта составляла 52 млн рублей.

Компания поставила "компьютерный томограф, не соответствующий требованиям технического задания контракта и сведениям из комплекта регистрационного досье", говорится в сообщении УФАС. Это обстоятельство стало поводом "для включения ООО "Антей-Мед" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года", отметили в региональном управлении антимонопольной службы.