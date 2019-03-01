Проект цифровой радиосети в 180 млн рублей запустят в Новгородской области к 2023 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Филиал МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" к 2023 году запустит на территории Новгородской области цифровую радиосеть. Стоимость проекта оценивается в 180 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"К 2023 году филиал МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" запустит в эксплуатацию цифровую радиосеть стандарта Digital Mobile Radio (DMR). Проект, реализуемый в рамках концепции "Цифровая трансформация-2030", повысит качество передачи оперативной информации, расширит возможности для оперативно-технологического управления оборудованием. Его реализация оценивается в 180 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Новгородская область - один из пилотных регионов, где с 2017 года внедряются цифровые интеллектуальные технологии в распределительном сетевом комплексе. Сейчас оперативная связь в районах электрических сетей "Новгородэнерго" обеспечивается локальными, несвязанными в общую сеть аналоговыми УКВ-радиостанциями. Дальность действия оборудования не превышает 30 км. В отдаленных районах существуют "слепые" зоны.

"Стандарт DMR позволит расширить радиус действия радиообмена на 30%, организовать надежную и качественную передачу информации. Новая система связи, позволит координировать действия бригад из единого диспетчерского пункта. Это повысит эффективность управления мобильными силами и скорость принятия решений при аварийно- восстановительных работах", - сказали в компании.

Новая система позволяет передавать голосовые сообщения, GPS-координаты местонахождения бригад, фотоизображения. В 2019 году специалисты проведут проектные работы. В первую очередь цифровой радиосвязью обеспечат персонал Валдайских и Боровичских электрических сетей - там уже внедряются интеллектуальные технологии в рамках проекта "Цифровой район электрических сетей".

"Через четыре года специалисты "Новгородэнерго" рассчитывают полностью покрыть зону операционной деятельности качественной радиосвязью", - отметили в пресс- службе.