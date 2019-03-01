Власти Нидерландов не сообщали Франции о покупке акций Air France - KLM из-за законов бирж

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра не рассказывал своему французскому коллеге Брюно Ле Мэру о намерении его страны приобрести акции группы Air France - KLM, так как это запрещено французскими и голландскими биржевыми законами. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, которое было опубликовано в субботу.

"В течение трех недель мне было неудобно не упоминать этот проект во время моих бесед с Брюно Ле Мэром, но французские и голландские законы о рынке ценных бумаг запрещали мне это", - пояснил он, отметив, что его встреча с французским министром в пятницу была "конструктивной и откровенной". По его словам, теперь обе страны сделают компанию более конкурентоспособной. "Честно говоря, есть возможности для совершенствования, в том числе и с голландской стороны", - добавил министр.

При этом Хукстра не стал объяснять, что именно не устраивает голландскую сторону в управлении компанией. "Мы пытаемся перевернуть страницу, мы не смотрим в прошлое, - подчеркнул он. - Важно инвестировать в общее будущее".

Министр также указал, что разделяет мнение руководства Франции о том, что государство не должно управлять компанией. "Тем не менее для небольшого или среднего государства с очень открытой экономикой, такого как Нидерланды, порт Роттердама, аэропорт Схипхол и, следовательно, KLM являются стратегическими", - добавил Хукстра.

Он также отметил, что полностью поддерживает главу Air France - KLM Бенджамина Смита. "Мы будем поддерживать его и все руководство", - заключил он.

Ранее в пятницу Хукстра провел переговоры со своим французским коллегой Ле Мэром, которые были организованы после того, как на этой неделе стало известно, что правительство Нидерландов купило 12,7% акций Air France - KLM без уведомления французских властей. Это вызвало крайнее недовольство руководства Франции.